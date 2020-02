Tennis

Tennis : Nadal fait une grosse annonce pour les J.O. 2020 !

Publié le 10 février 2020 à 10h35 par La rédaction

Déjà champion olympique en 2008 et 2016, Raphael Nadal devrait à nouveau concourir dans la compétition olympique comme il l’a récemment annoncé.

Désormais numéro 2 mondial, Raphael Nadal a affiché des objectifs très ambitieux en ce début d’année. En marge d’un match d’exhibition contre Roger Federer, l’Espagnol a annoncé qu’il souhaitait participer de nouveau aux Jeux Olympiques. Raphael Nadal avait déjà remporté deux médailles d’or en en simple (2008) et en double (2016). Récemment, le champion espagnol s’est confié à travers un entretien accordé à Meridiano sur les échéances à venir le concernant.

« Les Jeux Olympiques, c’est inscrit dans mon calendrier »