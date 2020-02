Tennis

Tennis : Monfils analyse sa victoire à Montpellier !

Publié le 9 février 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 9 février 2020 à 22h36

Gaël Monfils a remporté l’ATP de Montpellier pour la 3ème fois de sa carrière. Il rejoint alors son compatriote Richard Gasquet au palmarès de ce circuit du sud de la France. A l'issue de cette victoire, Monfils est revenu sur sa finale face au Canadien Vasek Pospisil.

Il n’a fallu qu’une heure et demi à Gaël Monfils pour remporter la finale du tournoi de Montpellier. La Monf est sorti vainqueur de son duel face à Vasek Pospisil (7-5,6-3), et occupe actuellement la 9ème place du classement ATP. Et le Français compte bien monter plus haut dès la semaine prochaine en défendant son titre à Rotterdam. A l'issue de cette victoire, Monfils est revenu sur sa première finale de la saison dans des propos rapportés par L'Equipe .

« Un match solide »