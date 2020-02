Tennis

Tennis : Monfils se fixe des objectifs XXL !

Publié le 8 février 2020 à 22h35 par La rédaction

En pleine forme à l'ATP de Montpellier, Gaël Monfils a profité de sa bonne dynamique pour dévoiler ses objectifs pour cette année 2020.

Actuellement neuvième au classement ATP, Gaël Monfils réalise un très beau début de saison. Après s’être fait éliminer en 3 sets par Dominic Thiem en huitième de finale de l’Open d’Australie, le Français est en de train de retrouver ses sensations dans le sud de la France. La Monf est en train d'accomplir un très beau parcours puisqu'après ses victoires sur Adrian Mannarino et Norbert Gombos respectivement au premier et second tour du tournoi, le tennisman de 33 ans a expédié Filip Krajinovic (7-6, 6-2) en moins d’une heure et demie pour s’offrir une place en finale. Quelques heures avant cette confrontation, Monfils voyait déjà grand, mais pas seulement pour ce tournoi à Montpellier.

« Être dans le Top 5 ! »