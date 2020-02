Tennis

Tennis : Ce constat terrible de Tsitsipas sur sa saison 2019 !

Publié le 10 février 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors qu’il réalise un début d’année canon avec notamment une finale lors de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas a dévoilé ce qui l’avait empêché d’être son meilleur niveau en 2019.

Stefano Tsitsipas (21 ans) a bien failli faire tomber l’hégémonie du « Big 3 » sur le tennis mondial lors de la finale de l’Open d’Australie mais il aura finalement chuté en 5 sets face au Serbe. Cependant il pourrait bien incarner la nouvelle génération appelée à remplacer les 3 géants que sont Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Il faudra néanmoins ne pas retomber dans ses travers comme il l’a récemment exprimé.

« J’ai pris le tennis trop au sérieux et j’attendais trop de moi »