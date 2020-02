Tennis

Tennis - Fed Cup : Une surprise pour la prochaine liste ? La réponse de Benneteau !

Publié le 11 février 2020 à 22h35 par A.D.

La France sera opposée à la Hongrie et la Russie en phase de groupes de la Fed Cup. Alors qu’Océane Dodin a sorti Fiona Ferro à Saint-Pétersbourg, Julien Benneteau s’est prononcé sur sa possible convocation.

Océane Dodin peut-elle bousculer la hiérarchie en Fed Cup ? Ce dimanche, la jeune Française (23 ans) a écarté sa compatriote Fiona Ferro, qui avait elle-même battu Caroline Garcia, à Saint-Pétersbourg. Alors que la France a hérité de la Hongrie et de la Russie en phase de poules de la Fed Cup (14-19 avril), Julian Benneteau a évoqué la possible convocation d’Océane Dodin.

«Les joueuses qui étaient en Australie ont une longueur d’avance»