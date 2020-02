Tennis

Tennis : Affronter Federer, Nadal ou Djokovic ? Fognini a tranché !

Publié le 11 février 2020 à 19h35 par A.D.

Au fil de sa carrière, Fabio Fognini a eu l’occasion de défier à la fois Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Selon l'Italien, le Majorquin est l’adversaire le moins coriace parmi les trois meilleurs joueurs du monde.

Fabio Fognini préfère affronter Rafael Nadal, plutôt que Roger Federer ou Novak Djokovic. Depuis de longues années, les trois meilleurs joueurs du monde dominent la planète tennis. Lors de sa carrière, Fabio Fognini a eu l’occasion de se frotter à la fois à Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l’Italien a expliqué que le Majorquin était celui qui lui causait le moins de soucis.

«Nadal vous détruit en rallye, mais vous pouvez jouer contre lui»