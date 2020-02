Tennis

Tennis : Cette nouvelle pépite qui ose la comparaison avec Roger Federer

Publié le 19 février 2020 à 13h35 par La rédaction

À seulement 16 ans, Carlos Alcaraz a fait sensation en remportant son premier match dans un tournoi ATP 500. Concernant son style de jeu, l’Espagnol estime être proche de Roger Federer.

Devenu le premier joueur né en 2003 à remporter un match dans un ATP 500 face à Albert Ramos Vinolas (7-6, 4-6, 7-6), Carlos Alcaraz est annoncé depuis un certain temps comme l’héritier de Rafael Nadal. Pourtant le principal intéressé estime que son style de jeu se rapproche plus de celui de Roger Federer que celui de la légende espagnole.

« Mon style de jeu est plus ou moins comme celui de Roger Federer »