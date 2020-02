Tennis

Tennis : Le prochain adversaire de Monfils revient sur les comparaisons avec Federer !

Publié le 16 février 2020 à 16h35 par La rédaction

Félix Auger-Aliassime est l’adversaire de Gaël Monfils cet après-midi (15h30). Avant la finale du tournoi de Rotterdam, le canadien est revenu sur un record qu’il a chipé à oser Federer.

C’est l’occasion d’enchaîner une nouvelle victoire en tournoi pour Gaël Monfils. Ce dimanche (15h30), le Français joue la finale du tournoi de Rotterdam face à Félix Auger-Aliassime. Cela sera l’occasion de remporter un nouveau tournoi pour Monfils, après avoir triomphé à Montpellier. De son côté, Félix Auger-Aliassime (19 ans) est le plus jeune joueur à atteindre la finale du tournoi de Rotterdam (à 9 jours près) et détrône de ce record un certain Roger Federer. L’occasion pour le Canadien d’aborder les comparaisons avec Roger Federer.

« C’est à la fin que l’on fera le comptes »