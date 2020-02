Tennis

Tennis : Gaël Monfils rassure sur son état de santé…

Publié le 15 février 2020 à 17h35 par A.D.

Lors de son duel face à Daniel Evans en quart de finale du tournoi de Rotterdam, Gaël Monfils s’est fait une petite frayeur. Le Parisien a tenu à se montrer rassurant sur son état de santé.

Plus de peur que de mal pour Gaël Monfils. Ce vendredi, le Français affrontait Daniel Evans en quart de finale du tournoi de Rotterdam. Lors du premier set, Gaël Monfils a dû faire appel au docteur en raison d’une douleur. Après avoir été traité par le médecin, le Parisien est revenu sur le court et a fini le boulot (7-6, 6-2). A l'issue de la partie, Gaël Monfils a donné des nouvelles de son état de santé.

«Je voulais juste qu’il me réajuste»