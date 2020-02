Tennis

Tennis : Monfils affiche ses énormes objectifs pour 2020 !

Publié le 17 février 2020 à 12h35 par La rédaction

Après son sacre à Rotterdam, Gaël Monfils a affiché ses énormes objectifs pour la saison à venir, dont celui de gagner un Grand Chelem.

Et de deux pour Gaël Monfils. Après avoir remporté le tournoi de Montpellier, l’actuel numéro 9 mondial a enchaîné deux victoires finales en tournoi en triomphant à Rotterdam ce dimanche. Une première dans la carrière du Français. Après s'être satisfait de cette victoire, Gaël Monfils a affiché d’immense ambitions pour la suite de sa saison comme le rapporte Eurosport .

« Gagner un Grand Chelem, c’est pour ça que je m’entraîne »