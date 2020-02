Tennis

Tennis : Monfils dévoile les clés de sa dernière victoire

Publié le 16 février 2020 à 10h35 par A.D.

Ce samedi soir, Gaël Monfils s’est imposé face à Filip Krajinovic. Le Français a analysé sa victoire en demi-finale du tournoi de Rotterdam.

Gaël Monfils n’a pas tremblé face à Filip Krajinovic. Opposé au Serbe pour la deuxième fois en une semaine, le Français l’a une nouvelle fois emporté ce samedi soir. Grâce à sa victoire en deux sets (6-4, 7-6), Gaël Monfils a validé son ticket pour la finale du tournoi de Rotterdam. Avant d’affronter Felix Auger-Aliassime ce dimanche, le Parisien est revenu sur son dernier face à face avec Filip Krajinovic.

«J'ai essayé d'être un peu plus en contrôle dans l'échange»