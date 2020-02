Tennis

Tennis : Gaël Monfils annonce la couleur pour duel face à Gilles Simon

Publié le 13 février 2020 à 13h35 par La rédaction

Tout juste titré à Montpellier, Gaël Monfils va désormais tenter de conserver son bien à Rotterdam cette semaine. Pour se faire, il faudra d'abord éliminer son compatriote Gilles Simon en huitième de finale. Une rencontre qui sera compliquée pour le Parisien.

La saison dernière, Gaël Monfils avait battu Stanislas Wawrinka en finale pour remporter le Tournoi ATP de Rotterdam. Cette saison, le Français revient aux Pays-Bas et s'est frotté au premier tour à Joao Sousa. En laissant seulement 5 jeux au Portugais, Monfils a remporté tranquillement cette rencontre en 1h12 et s’est même félicité de sa performance à la fin du match. « Je suis content aujourd’hui j’ai réussi à bien m’adapter. Ce n’est jamais évident d’arriver et de faire un bon tennis en ayant fait un seul entrainement », a-t-il confié pour Eurosport .

« À chaque fois c’est très difficile ! »