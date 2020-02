Tennis

Tennis : La révélation de Sandgren sur sa désillusion face à Federer !

Publié le 11 février 2020 à 14h35 par La rédaction

Battu en quart de finale de l’Open d’Australie, Tennys Sandgren a bien failli venir à bout de Roger Federer. L’Américain est revenu sur cette désillusion.

Tennys Sandgren ne s’en remet toujours pas. Alors qu’il affrontait Roger Federer, l’Américain a réalisé un excellent match. À tel point que Sandgren a eu sept balles de match avant de voir le Suisse revenir au score puis finalement remporter cette rencontre en cinq sets. Actuel 53ème mondial, l’Américain est passé très proche de signer l’exploit de sa carrière. Une déception sur laquelle est revenu Sandgren dans des propos rapportés par welovetennis.fr .

« Je ne prends pas particulièrement bien les défaites mais celle-ci était extrêmement difficile »