Tennis

Tennis : Thiem veut dépasser Federer !

Publié le 15 février 2020 à 22h35 par La rédaction

Engagé sur l’ATP 500 de Rio, Dominic Thiem voit en ce tournoi une occasion parfaite pour se rapprocher de l'un de ses objectifs.

Dominic Thiem veut jouer les premiers rôles cette saison. L’Autrichien a très bien débuté sa saison en enchainant de très grosses performances lors de l’Open d’Australie il y a quelques semaines. Le numéro 4 mondial a éliminé Rafael Nadal en quart de finale après un match à 3 tie-breaks, puis a failli créer la surprise face à Novak Djokovic, puisqu'il menait 2 sets à 1 avant de se faire rattraper par le Serbe. Désormais Thiem a pris la direction de Rio pour disputer l’ATP 500 avec le statut de tête de série numéro 1 et a dévoilé pourquoi il avait fait le voyage au Brésil.

« Je veux atteindre le top 3 mondial »