Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage adressé à Rafael Nadal !

Publié le 15 février 2020 à 19h35 par La rédaction

Retraité depuis 2019, David Ferrer regarde toujours le tennis et a avoué être toujours autant impressionné par Rafael Nadal.

À 33 ans, Rafael Nadal procure toujours autant de sensations aux fans de la balle jaune. L’Espagnol réalise un bon début de saison même s’il s’est fait surprendre par Dominic Thiem en quarts de finale de la dernière édition de l’Open d’Australie. Tout juste retraité, David Ferrer, ancien coéquipier de Nadal, a indiqué être un grand admirateur de son compatriote dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Nadal « est juste incroyable » !