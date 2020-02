Tennis

Tennis : Benneteau se prononce sur le tirage de la Fed Cup !

Publié le 16 février 2020 à 18h35 par La rédaction

Le capitaine de l’équipe de France féminine de tennis, Julien Benneteau s’est récemment prononcé sur le prochain tirage de ses joueuses en Fed Cup.

Pour la prochaine édition de le Fed Cup, les Françaises auront à coeur de défendre leur titre. L’équipe affrontera à Budapest du 14 au 19 avril prochain la Russie et le pays hôte, la Hongrie au sein de la poule A. Face à ce tirage, le capitaine de l’équipe de France, Julien Benneteau s’est estimé heureux comme le rapporte Tennis Actu.

« Ma première réaction, c'est que ça aurait pu être pire »