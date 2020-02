Tennis

Tennis : Monfils dévoile les clés de son sacre à Rotterdam

Publié le 17 février 2020 à 10h35 par A.D.

Tombeur de Félix Auger-Alliassime ce dimanche, Gaël Monfils a été sacré à Rotterdam. Après la rencontre, le Français a révélé la stratégie qu’il avait mis en place face au jeune canadien.

La stratégie de Gaël Monfils a fonctionné. Ce dimanche, le Français s’est frotté à Félix Auger-Alliassime en finale du tournoi de Rotterdam. Grâce à sa victoire en deux sets (6-2, 6-4), Gaël Monfils a remporté un deuxième titre en seulement une semaine, après l’Open Sud de France à Montpellier. Un succès qu’il doit à un plan bien ficelé. Dans des propos rapportés par L’Equipe , Gaël Monfils a révélé la tactique qu’il avait employée face à Félix Auger-Alliassime.

«Dès qu'il m'en donnait l'occasion, j'essayais de puncher»