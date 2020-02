Tennis

Tennis : L’aveu de Gaël Monfils après sa victoire à Rotterdam !

Publié le 16 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Vainqueur de Félix Auger-Aliassime ce dimanche, lors de la finale de Rotterdam, Gael Monfils en dit plus sur ses objectifs pour la suite de la saison.

Un deuxième titre en deux semaines pour Gaël Monfils. Après sa victoire à Montpellier le week-end dernier, le Français a récidivé ce dimanche lors de la finale de Rotterdam, en s’imposant face à Félix Auger-Aliassime (6-2, 6-4). Le N°9 mondial conserve donc sa couronne sur les terres néerlandaises, avec un dixième sacre en carrière. Via des déclarations rapportées par We Love Tennis , Monfils félicite le jeune canadien, tout en revenant sur ses ambitions pour le reste de la saison.

« On a de plus grands objectifs »