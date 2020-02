Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga s’enflamme pour Rafael Nadal et Novak Djokovic

Publié le 18 février 2020 à 12h35 par T.M.

Avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont eux aussi marqué l’histoire du tennis. D’ailleurs, Jo-Wilfried Tsonga n’a pas manqué de souligner les performances de l’Espagnol et du Serbe.

Dans le monde du tennis, l’un des grands débats est de savoir qui est le plus grand joueur de l’histoire. Une question qui a plusieurs réponses entre notamment Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Si le Suisse détient actuellement le record de victoire en Grand Chelem (20), l’Espagnol (19) et le Serbe (17) ne sont pas loin. Prochainement, Djokovic et Nadal pourraient donc dépasser Federer et Jo-Wilfried Tsonga a d’ailleurs voulu rendre hommage au numéro 1 et numéro 2 mondial.

« Djokovic et Nadal sont impressionnants »