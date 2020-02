Tennis

Tennis : Gilles Simon décortique la réussite de Gaël Monfils !

Publié le 17 février 2020 à 14h35 par A.D. mis à jour le 17 février 2020 à 15h27

En l’espace d’un semaine, Gaël Monfils a remporté deux tournois. Gilles Simon a expliqué comment son compatriote et ami est parvenu à réaliser de telles performances ces derniers jours.

Gaël Monfils a gagné en concentration. C’est en tous les cas ce qu’a estimé son compatriote et ami Gilles Simon. En une semaine, Gaël Monfils a été sacré deux fois, à Montpellier et à Rotterdam. Une performance qu’il n’avait réalisé jusqu’à présent. Dans les colonnes de L’Equipe , Gilles Simon a tenté d’expliqué la réussite actuelle de Gaël Monfils.

«Le niveau de concentration qu’il arrive à tenir fait la différence»