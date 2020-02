Tennis

Tennis : Gilles Simon explique la défaite de Monfils contre Djokovic !

Publié le 17 février 2020 à 18h35 par A.D.

A l’ATP Cup, Novak Djokovic n’a laissé aucune chance à Gaël Monfils. Gilles Simon a expliqué comment l’ogre serbe a totalement éteint son compatriote français.

Le style de Gaël Monfils ne fonctionne pas face aux gros. C’est en tous les cas ce qu’a expliqué Gilles Simon. En seulement une semaine, le Parisien a remporté deux titres : Rotterdam et Montpellier. Grâce à un plan bien huilé, Gaël Monfils n’a pas eu trop de difficultés dans ces deux tournois. « J’ai regardé sa finale : il la met dans le terrain, il bouge bien, il la met dans le terrain, il bouge bien… Quand je l’ai joué, il la mettait dans le terrain, il bougeait bien. Et voilà. (…) Si son jeu marche aussi bien en ce moment en indoor, c’est que les «durs» sont extrêmement lents et il est absolument indébordable » , a précisé Gilles Simon. Mais selon ce dernier, une telle façon de jouer est inefficace face à des joueurs de la trempe de Novak Djokovic.

«Novak Djokovic accepte l’échange et ne craque pas»