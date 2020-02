Tennis

Tennis : Gaël Monfils analyse sa victoire face à Gilles Simon

Publié le 14 février 2020 à 12h35 par La rédaction

A Montpellier, Gaël Monfils a réussi à sortir du piège Gilles Simon sans grande difficulté. Après sa victoire, le numéro 9 au classement ATP est revenu sur sa performance.

Avant d’être titré à Montpellier, Gaël Monfils avait dévoilé ses objectifs pour la saison. « Être dans le Top 5 est un objectif, un grand objectif ! » avait-il déclaré. L’objectif est très relevé, mais le Français compte bien s’en donner les moyens. Compte tenu des résultats des dernières semaines, tout laisse à penser que le Parisien en est capable. Il est désormais qualifié pour les quarts du tournoi de Rotterdam. Monfils a dévoilé ce qui lui a permis de battre Gilles Simon (6-4, 6-1).

Le plan a parfaitement fonctionné !