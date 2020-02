Tennis

Tennis : Ce message fort adressé à Rafael Nadal !

Publié le 23 février 2020 à 22h35 par La rédaction

Après avoir perdu face à Dominic Thiem en quarts de finale de l’Open d’Australie il y a un peu plus d’un mois, Rafael Nadal est de retour dans le circuit avec le Tournoi d'Acapulco. Le directeur de la compétition s’en réjouit.

Rafael Nadal passera les prochains jours au Mexique. La raison ? Le numéro 2 mondial est engagé dans le tournoi d’Acapulco. Cette édition a attiré de nombreuses stars comme Stanislas Wawrinka, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, John Isner et donc Rafael Nadal. Au vu du classement des autres joueurs et de la surface du terrain, l’Espagnol part évidemment favori. Son premier match l’opposera à Pablo Andujar-Alba. Et le directeur du tournoi est très heureux de le voir fouler la terre battue cette semaine.

« Nadal est un joueur à part »