Tennis : Une nouvelle victoire en Grand Chelem ? La réponse du clan Wawrinka

Publié le 21 février 2020 à 16h35 par La rédaction

Stan Wawrinka a remporté 3 tournois du Grand Chelem dans sa carrière. Après avoir réintégré le top 20 depuis 2018, le Suisse est-il capable d’aller chercher un quatrième cette année ? Son entraineur tire un constat alarmant.

Depuis sa blessure au genou et son opération en 2018, Stan Wawrinka n’a jamais retrouvé son meilleur niveau, lui qui cumulé pourtant 16 titres tout au long de sa carrière. À 34 ans, celui qui a anciennement été 3e mondial est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Pour le Suisse, cela va donc être difficile de retrouver les sommets et notamment remporter un nouveau tournoi du Grand Chelem. Alors que Wawrinka compte déjà 3 sacres, son entraîneur sait qu'il aura énormément de mal dans cette quête du succès.

« Le défi devient plus difficile chaque jour »