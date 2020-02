Tennis

Tennis : Gilles Simon s’enflamme pour son exploit face à Medvedev !

Publié le 22 février 2020 à 15h35 par La rédaction

Vainqueur de Daniil Medvedev en quart de finale du Tournoi de Marseille (6-4, 6-0), Gilles Simon, 58ème mondial, est revenu sur sa victoire de vendredi.

Gilles Simon est décidément la bête noire de Daniil Medvedev. Lors des deux dernières confrontations entre les deux joueurs, Le Français avait triomphé à chaque fois, malgré la différence de standing en sa défaveur. Et Simon l’a à nouveau prouvé en venant à bout du Russe en quart de finale du tournoi de Marseille ce vendredi. Face au 5ème mondial, Gilles Simon n’a pas démérité puisque le Russe avait fait le break dans le premier set avant de voir le 58ème mondial finalement lui revenir dessus pour l’emporter 6-4, 6-2. Après la rencontre, Gilles Simon est revenu sur le petit exploit qu’il a réalisé ce vendredi.

« Il n'avait plus la patience d'essayer, et j'en ai profité »