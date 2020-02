Tennis

Tennis : Gilles Simon explique sa défaite contre Gaël Monfils

Publié le 22 février 2020 à 13h35 par A.D.

Il y a une dizaine de jours, Gilles Simon s’est incliné face à Gaël Monfils à Rotterdam. Le Niçois a analysé sa défaite contre son compatriote français.

Gilles Simon manquait de confiance contre Gaël Monfils. C'est ce qu'il a assuré au moment de revenir sur sa défaite. Le 13 février dernier, les deux Français se sont affrontés à Rotterdam. Sans trop forcer, Gaël Monfils s’est imposé en deux sets (6-4, 6-1). Alors qu’il vient de se qualifier pour les demi-finales d’Open 13 de Marseille, Gilles Simon est revenu sur sa défaite contre Gaël Monfils.

«Gaël Monfils était plus confiant que moi»