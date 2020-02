Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Benoît Paire sur son calvaire à Rotterdam !

Publié le 18 février 2020 à 15h35 par La rédaction

Éliminé en 16ème de finale du tournoi de Rotterdam, Benoit Paire a poussé un coup de gueule à propos de son niveau affiché lors du tournoi de Rotterdam.

20ème mondial, Benoît Paire s’est fait éliminer mardi dernier dès les 16èmes de finale du tournoi de Rotterdam face à Aljaz Bedene, 47ème mondial. Lors de ce match, Paire avait semblé complètement démobilisé. Si le Français a retrouvé le sourire en venant à bout de Grégoire Barrere ce lundi (6-4, 7-6) lors du 2ème tour de l’Open 13 Provence, il est revenu sur son calvaire lors du tournoi de Rotterdam.

« C’était pourri, nul »