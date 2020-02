Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer… L’énorme constat de Stan Wawrinka

Publié le 22 février 2020 à 17h35 par A.D.

Depuis de longues années, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal dominent la planète tennis. Selon Stan Wawrinka, il faudra encore attendre avant de trouver un joueur capable de rivaliser avec les trois meilleurs joueurs du monde.

Stan Wawrinka n’est pas prêt à s’assoir à la même table que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Le Suisse est formel. Depuis de longues saisons, les trois meilleurs joueurs du monde écrasent tout sur leur passage. De retour au premier plan depuis peu, Stan Wawrinka s’est livré sur la concurrence avec Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal.

«Les trois ont atteint un niveau que personne ne peut atteindre encore»