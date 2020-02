Tennis

Tennis : L'annonce forte de Gilles Simon sur le forfait de Federer pour Roland-Garros

Publié le 21 février 2020 à 12h35 par A.D.

Blessé à un genou, Roger Federer a dû déclarer forfait pour Roland-Garros. Selon Gilles Simon, le maitre à jouer suisse devrait revenir encore plus fort, comme lorsqu'il a fait son grand retour à l'Open d'Australie.

Gilles Simon ne s'inquiète pas pour Roger Federer. Blessé à un genou, le maitre à jouer suisse s'est dernièrement fait opérer. Comme il l'a lui-même annoncé, cette intervention l'oblige à déclarer forfait pour Roland-Garros. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Gilles Simon s'est prononcé sur la longue blessure de Roger Federer.

«La dernière fois qu'il est revenu, il a juste gagné l'Open d'Australie»