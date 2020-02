Tennis

Tennis : Gilles Simon rend hommage à Auger-Aliassime !

Publié le 23 février 2020 à 11h35 par A.D.

Ce samedi, Gilles Simon a été écarté par Félix Auger-Aliassime à l’Open 13 de Marseille. Le Français n’a pas tari d’éloges à l’égard de son dernier adversaire.

Gilles Simon est un grand fan de Félix Auger-Aliassime. Qualifié pour les demi-finales de l’Open 13 de Marseille, le Niçois a dû se frotter au jeune canadien (19 ans) ce samedi. Malgré tous ses efforts, Gilles Simon n’est pas parvenu à l’emporter face à Félix Auger-Aliassime. Défait en deux sets (7-5, 7-6), Gilles Simon a tenu à faire l’éloge de son adversaire après la rencontre.

«Il a un physique de bison»