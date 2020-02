Tennis

Tennis : Gilles Simon explique son élimination à Marseille

Publié le 23 février 2020 à 9h35 par A.D.

Opposé à Félix Auger-Aliassime ce samedi, Gilles Simon s’est incliné. Le Français a analysé sa défaite en demi-finale de l’Open 13 de Marseille.

Gilles Simon n’a pas fait le poids face à Félix Auger-Aliassime. Opposé au Canadien ce samedi, le Niçois s’est incliné en deux sets (7-5, 7-6). Une défaite synonyme d’élimination à l’Open 13 de Marseille. Dans des propos rapportés par L’Équipe , Gilles Simon est revenu sur sa défaite face à Félix Auger-Aliassime.

«Je lui ai laissé de la place et le match a tourné»