Tennis : La révélation de Nadal sur la victoire de Djokovic à l’Open d’Australie !

Publié le 25 février 2020 à 15h35 par T.M.

Dernièrement, Novak Djokovic a remporté l’Open d’Australie face à Dominic Thiem. L’Autrichien que Rafael Nadal aurait d’ailleurs préféré voir gagner.

Novak Djokovic a démarré très fort cette année 2020. Le Serbe a ainsi remporté l’Open d’Australie, retrouvant au passage sa place de numéro 1 mondial. Malgré quelques frayeurs face à Dominic Thiem, il s’est tout même imposé à Melbourne, remportant ainsi le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Un succès qui donne toutefois certains regrets à Rafael Nadal. Défait face Thiem en quart de finale, l’Espagnol aurait préféré voir l’Autrichien sortir vainqueur de ce duel.

« Je préférais Dominic »