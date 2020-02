Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Gaël Monfils sur les critiques !

Publié le 25 février 2020 à 11h35 par La rédaction

Vainqueur de Marton Fucsovics en deux sets, Gaël Monfils est dans la forme de sa vie. Il est revenu sur les critiques qu’il pouvait parfois recevoir.

Gaël Monfils est dans une forme exceptionnelle. Pour la première fois de sa carrière, le Français a enchaîné deux victoires finales en tournoi, à Montpellier puis à Rotterdam. Et il aborde le tournoi de Dubaï en pleine confiance, alors qu’il a rentré en lice hier en venant à bout de Marton Fucsovics (6-4, 7-5. Avant son 8ème de finale du tournoi de Dubaï, Gaël Monfils s’est confié sur les critiques qu’il reçoit parfois.

« Je suis le 9ème mondial, si je suis un chèvre, ils sont quoi ceux qui sont derrière moi ' »