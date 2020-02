Tennis

Tennis : Monfils annonce la couleur pour la suite du tournoi de Dubaï

Publié le 24 février 2020 à 23h35 par La rédaction

Après avoir remporté le tournoi de Montpellier et celui de Rotterdam, Gaël Monfils est engagé à Dubaï. Et le Français veut y faire bonne figure.

Pour son entrée en lice dans le tournoi de Dubaï, Gaël Monfils est venu à bout de Marton Fucsovics (6-4, 7-5) ce lundi soir. Après ses victoires à Montpellier et Rotterdam, Monfils peut donc faire la passe de trois cette semaine. Pour cela il faudra éliminer Yasutaka Uchiyama ou Yen-Hsun Lu en huitième de finale. Le Français est revenu sur sa performance et a expliqué ce qu’il souhaite pour le prochain match.

« J’espère avoir une belle semaine »