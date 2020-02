Tennis

Tennis : Le constat étonnant de Djokovic sur sa victoire à l’Open d’Australie !

Publié le 24 février 2020 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 24 février 2020 à 13h49

Vainqueur de l’Open d’Australie en ce début d’année, Novak Djokovic espère que cette victoire soit l'élément déclencheur d'une grande saison, comme cela a pu être le cas par le passé.

Avec sa victoire lors de l’open d’Australie, Novak Djokovic a parfaitement lancé sa saison 2020 et ainsi pu récupérer la place de numéro 1 mondial. Actuellement présent au tournoi de Dubaï, Novak Djokovic a fait un constat étonnant à propos de sa victoire en Australie : à chaque fois qu’il a gagné cet Open, le Serbe a réussi une grande saison.

« Je sais que chaque fois que je gagnerais l’Open d’Australie, j’aurais une belle saison »