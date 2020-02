Tennis

Tennis : Djokovic dévoile les clés de son succès

Publié le 24 février 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 24 février 2020 à 19h36

Novak Djokovic s’est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de Dubai ce lundi. A la fin de la rencontre, le Serbe a fait d’intéressantes révélations sur ses méthodes de travail.

Novak Djokovic a dominé Malek Jazira au premier tour du tournoi de Dubaï. (6-1 6-2) Il n’aura fallu qu’une heure et une minute au Serbe pour écarter le Tunisien. A l'issue de la rencontre, le numéro 1 mondial a évoqué ses méthodes d’entrainements avec sincérité.

« Vous êtes mis au défi tous les jours »