Tennis

Tennis : La grosse annonce de Federer sur le sacre de Djokovic en Australie !

Publié le 22 février 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur le titre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, Roger Federer estime que le Serbe méritait totalement sa victoire à Melbourne.

Novak Djokovic a débuté son année 2020 de la meilleure des manières. Vainqueur de Dominic Thiem lors de la finale de l’Open d’Australie, le 2 février (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4), le Serbe s’est adjugé le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Le N°1 mondial semble intouchable en ce moment, et via des propos rapportés par We Love Tennis ce samedi, Roger Federer explique que le sacre de Djokovic est totalement mérité.

« Djokovic méritait de remporter l’Open d’Australie »