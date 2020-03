Tennis

Tennis : Nadal fixe ses objectifs pour le reste de la saison !

Publié le 6 mars 2020 à 15h35 par La rédaction

Rafael Nadal n’aura pas cédé un seul set lors de son parcours à Acapulco. Après ce tournoi, l’Espagnol a évoqué ce qu’il veut faire pour le reste de la saison.

Rafael Nadal a remporté son 85ème titre ATP à Acapulco il y a quelques jours. Ce trophée fait presque oublier la finale perdue contre Novak Djokovic en Coupe ATP et l’élimination en quart de finale de l'Open d'Australie contre Dominic Thiem. Ces points sont donc précieux pour ne pas laisser le Serbe filer seul en tête au classement ATP. Nadal s’est fixé ses objectifs de la saison.

« ATP pour Londres, l'un des objectifs de la saison »