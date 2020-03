Tennis

Tennis : La grande annonce de Jo-Wilfried Tsonga sur son avenir !

Publié le 5 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Interrogé sur ses désirs après la fin de sa carrière, Jo-Wilfried Tsonga explique qu’il restera proche du tennis.

À bientôt 35 ans, Jo-Wilfried Tsonga retrouve des couleurs après des mois compliqués. Le Manceau se rapproche toutefois forcément de sa fin de sa carrière, lui qui occupe désormais la 49e place au classement ATP. Le Tricolore reste également un acteur important en dehors des courts, notamment avec un rôle de parrain au Team BNP Paribas Jeunes Talents. De quoi préparer son avenir ? Interviewé par We Love Tennis , Tsonga en dit sur son après-carrière.

« Mon idée est de rester dans le tennis, de jouer un vrai rôle à travers l’ensemble de mes fonctions »