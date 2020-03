Tennis

Tennis : «Djokovic gagnera plus de grand chelem que Nadal»

Publié le 4 mars 2020 à 15h35 par La rédaction

Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont fixés de grands objectifs pour la saison. Si les deux joueurs continuent sur ce rythme, ils pourraient se partager un bon nombre des titres de cette année. Mais un seul d’entre eux pourrait établir un nouveau record... Un ancien grand joueur se mouille.

Novak Djokovic compte 17 titres de Grand Chelem contre 19 pour Rafael Nadal. Les deux joueurs surclassent les autres joueurs du circuit ATP depuis maintenant quelques années. Les deux premiers tennismans au classement mondial pourraient rapidement dépasser Roger Federer. Le Suisse possède à lui seul 20 titres de Grand Chelem. Ancien numéro 1 mondial et aujourd’hui entraîneur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero voit le tennisman serbe détruire le record !

« Novak en gagnera le plus»