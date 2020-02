Tennis

Tennis : L’aveu de Novak Djokovic sur sa victoire contre Gaël Monfils !

Publié le 28 février 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Novak Djokovic a reconnu que sa situation était compliquée face à Gael Monfils, ce dernier ayant raté trois balles de match lors des demi-finales du Tournoi de Dubaï.

Gaël Monfils est passé à deux doigts d’un bel exploit. Opposé à Novak Djokovic lors des demi-finales du Tournoi de Dubaï ce vendredi, le Français avait l’occasion de battre le Serbe, avec trois balles de matches lors du tie-break du second set, avant de laisser le N°1 s’envoler lors de la troisième manche (2-6, 7-6, 6-1). Via des propos rapportés par le site de l’ATP, Djokovic admet qu'il s'est retrouvé au bord du précipice.

« C’est comme être au bord d’une falaise »