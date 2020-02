Tennis

Tennis : Andy Murray jette un froid sur son avenir !

Publié le 27 février 2020 à 20h35 par La rédaction

Absent des courts depuis novembre dernier, Andy Murray pourrait de nouveau se faire opérer de la hanche. Une nouvelle intervention chirurgicale qui pourrait le pousser à déclarer forfait pour Wimbledon et les Jeux olympiques.

Andy Murray est toujours handicapé par des douleurs à la hanche. Une blessure qui l’avait contraint a envisagé une retraite prématurée en 2019. Mais à la suite d’une intervention chirurgicale, Andy Murray a vu ses douleurs disparaître. Ce qui lui a permis de reprendre le chemin des courts et de remporter un titre à Anvers en octobre dernier. Mais le dernier match du Britannique remonte à novembre dernier et une rencontre en Coupe Davis. De nouveau en délicatesse avec sa hanche, Andy Murray envisage de subir une nouvelle opération. Une intervention qui pourrait le pousser à se retirer pour Wimbledon et les Jeux olympiques.

« Je veux continuer à jouer, mais… »