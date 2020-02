Tennis

Tennis : Djokovic rend un vibrant hommage à Maria Sharapova !

Publié le 27 février 2020 à 10h35 par A.D.

Agée de 32 ans, Maria Sharapova a décidé de tirer sa révérence. Novak Djokovic a tenu à faire passer un message fort à la Russe après sa retraite sportive.

Novak Djokovic est un grand fan de Maria Sharapova. Ancienne numéro un mondiale, la Russe a décidé de mettre un terme à sa carrière à 32 ans. Présent en conférence de presse après sa qualification pour les huitièmes de finale du tournoi de Dubaï, Novak Djokovic n'a pas manqué de rendre hommage à Maria Sharapova.

«Elle a l’esprit d’une championne»