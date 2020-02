Tennis

Tennis : Quand Yannick Noah s’enflamme pour Nick Kyrgios

Publié le 26 février 2020 à 11h35 par T.M.

Sur le circuit, Nick Kyrgios est un joueur à propos duquel les avis divergent. Si certains n’apprécient pas l’Australien, c’est loin d’être le cas de Yannick Noah.

A 24 ans, Nick Kyrgios était perçu par beaucoup comme l’un des joueurs capables de faire tomber Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Capable de réaliser des coups incroyables sur les courts, l’Australien se distingue aussi par ses coups de sang et ses frasques. Un comportement loin d’être apprécié par certains. Les avis divergent ainsi au sujet de Kyrgios, mais pour TennisMagazine , Yannick Noah a lui avoué être fan.

« C’est le mec le plus fun, le seul mec intéressant du tennis aujourd’hui »