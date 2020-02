Tennis

Tennis : Quand Monfils compare Novak Djokovic à Rafael Nadal !

Publié le 28 février 2020 à 15h35 par A.D.

Ce vendredi après-midi, Gaël Monfils devra se frotter à Novak Djokovic à Dubaï. Le Français a d'ailleurs utilisé Rafael Nadal pour décrire la suprématie du numéro un mondial.

A l’instar de Rafael Nadal sur terre battue, Novak Djokovic est injouable. Gaël Monfils est formel. Ce vendredi après-midi, le Français aura la lourde tâche de défier l’ogre serbe en demi-finale du tournoi de Dubaï. Avant d’aborder cette rencontre, Gaël Monfils n’a pas tari d’éloges à l’égard de Novak Djokovic.

«C’est comme Rafa sur terre battue, on n’a pas de solution»