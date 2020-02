Tennis

Tennis : Djokovic s’enflamme pour son prochain adversaire

Publié le 27 février 2020 à 15h35 par A.D.

Ce jeudi après-midi, Novak Djokovic va affronter Karen Khachanov en quart de finale du tournoi de Dubaï. Avant d’aborder la rencontre, l’ogre serbe a tenu à faire l’éloge de son prochain adversaire.

Novak Djokovic se méfie grandement de Karen Khachanov. Qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Dubaï, l’ogre serbe va se frotter à Karen Khachanov ce jeudi après-midi. En conférence de presse, Novak Djokovic n’a pas tari d’éloges à l’égard du Russe.

«Karen est un joueur très puissant, très solide, physiquement très fort»