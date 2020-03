Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... Cette sortie forte sur Dominic Thiem pour Roland-Garros !

Publié le 5 mars 2020 à 12h35 par B.C.

Finaliste de l'Open d'Australie, Dominic Thiem a les moyens de surpasser Rafael Nadal à Roland-Garros aux yeux de Juan Carlos Ferrero.

Au fil des tournois, Dominic Thiem montre qu'il faudra compter sur lui dans les prochaines années. Lors de l'Open d'Austalie, l'Autrichien s'est d'ailleurs illustré en prenant le meilleur sur Rafael Nadal (7-6, 7-6, 4-6, 7-6) en quarts de finale. Thiem n'aura cependant pas réussi à décrocher son premier Grand Chelem en chutant face à Novak Djokovic (4-6, 6-4, 6-2, 3-6, 4-6), en finale. Malgré tout, il est parvenu à se hisser à la troisième place du classement ATP devant Roger Federer, et selon Juan Carlos Ferrero, Dominic Thiem peut désormais rivaliser avec Rafael Nadal à Roland-Garros.

« Dominic est, avec Novak, le seul joueur capable de battre Nadal à Roland-Garros »