Tennis

Tennis : McEnroe rend un vibrant hommage à Federer !

Publié le 4 mars 2020 à 18h35 par La rédaction

John McEnroe était à Boston cette semaine pour promouvoir la prochaine édition de la Laver Cup en septembre prochain. Il en a profité pour évoquer la situation de Roger Federer, actuellement blessé mais qui devrait participer à cet événement.

Roger Federer a indiqué en février dernier qu’il subissait d’une arthroscopie au niveau du genou, le contraignant ainsi à s’éloigner des courts jusqu’au prochain Roland-Garros. Le tennisman suisse prévoit un retour sur le circuit lors du début de la saison sur gazon. À 38 ans, le récent demi-finaliste de l’Open d’Australie impressionne toujours. John McEnroe, ancienne légende du tennis mondial, a expliqué à tout le monde que le Suisse ne reviendra pas pour faire de la figuration.

« on ne peut jamais l’enterrer »