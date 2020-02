Tennis

Tennis : Nadal revient sur son premier duel avec Federer !

Publié le 29 février 2020 à 18h35 par A.D.

Ce dimanche, Taylor Harry Fritz aura l’honneur d’affronter Rafael Nadal pour la première fois de sa carrière. Le numéro 2 mondial a profité de l’occasion pour revenir sur sa première confrontation face à Roger Federer.

Rafael Nadal n’a pas oublié son premier match contre Roger Federer. Tombeur de Grigor Dimitrov, le Majorquin a validé son ticket pour la finale du tournoi d’Acapulco. Ce dimanche, le numéro 2 mondial tentera de décrocher un nouveau titre face à Taylor Harry Fritz. Âgé de seulement 22 ans, le jeune Américain se frottera à Rafael Nadal (33 ans) pour la première fois de sa carrière. Dans des propos rapportés par AS , le natif de Manacor a profité de l’occasion pour aborder son premier duel face à Roger Federer.

«Roger Federer n’était pas mon idole»