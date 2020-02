Tennis

Tennis : Nadal revient sur sa dernière victoire à Acapulco

Publié le 28 février 2020 à 17h35 par A.D.

Opposé à Soonwoo Kwon ce vendredi, Rafael Nadal s’est imposé sans difficulté. A l’issue de la partie, le Majorquin a analysé sa victoire en quart de finale à Acapulco.

Rafael Nadal monte peu à peu en puissance. Ce vendredi, le Majorquin a expédié Soonwoo Kwon à Acapulco (6-2, 6-1). Grâce à cette victoire en deux petits sets, Rafael Nadal s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi mexicain. Avant d’affronter Grigor Dimitrov au prochain tour, le numéro 2 mondial est revenu sur sa victoire face au Coréen.

«Le résultat est un peu trompeur»